Campagne ‘Stop heling’ in de Elfsteden van start

Fryslan – Politie en gemeenten starten op 16 oktober met een gezamenlijke campagne waarin ze hun inwoners oproepen waardevolle eigendommen te registreren. Via advertenties, online video’s en een preventietruck wordt informatie gegeven over het registreren en controleren van serienummers. Met de registratie van waardevolle goederen via de app Stop Heling is de kans groter dat de dieven en helers worden gepakt.