Spelers Delta Impuls 1 vergaren vier punten in Harkstede

Arnoud Hofman, Wadse Temme, Hans Vlig en Sander Derkx hopen zich dit seizoen te verzekeren van een plek in de promotiepoule van de Noordelijke 1e-divisie tafeltennis. Handhaving is dan direct een zekerheid. Op weg naar die felbegeerde plaats bij de eerste vier ploegen brachten de Friezen, op vrijdagavond 13 oktober, een bezoek aan het eerste team van TTV Argus uit Harkstede: Gert Storteboom, Raymondo Bosch en Karin van der Greft-Boonstra.

In het Groningse ‘Haarkstee’ vochten Hans en Wadse als Friese leeuwen. Helaas gingen hun wedstrijden, veelal in vijf games, verloren. Wadse maakte het Bosch en Storteboom ontzettend lastig. Hans liet zelfs een matchpoint onbenut tegen diezelfde Storteboom. Ex-eredivisiespeelster van der Greft-Boonstra liet met bij vlagen ijzersterk spel zien langzaam maar zeker haar oude niveau op te pakken. Arnoud, sinds maart ongeslagen in competitieverband, behield deze status. In sporthal ‘De Borgstee’ leverde hij slechts één game in. Sander kwam speciaal mee naar Harkstede voor het spelen van het dubbelspel en die keuze pakte goed uit; samen met Arnoud zorgde hij voor een 1-3 dubbelzege.

Diep in de nacht en vier punten rijker verlieten de Heerenveense tafeltennissers Harkstede. Met dertig punten uit vijf wedstrijden houden zij zicht op de promotiepoule. Op 27 oktober zetten Arnoud, Wadse, Hans en Sander de jacht voort. Dan ontvangen zij GTTC 3 in het eigen Haskerdijken.

