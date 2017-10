NOORDWOLDE: Door het vele fijn stof in de lucht door de bosbranden in Portugal en Spanje kleurde de lucht vandaag bijzonder oranje. Deze wolken van de bosbranden trokken vandaag precies over Nederland vandaar bijna geen zon in ons land.

Foto’s genomen dinsdagmiddag 17 oktober 2017 boven Camping Rotandorp Noordwolde.

Foto Henk Diever