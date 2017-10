Lezing over zeiltocht over Atlantische Oceaan in Seniorcafé bibliotheek Heerenveen

HEERENVEEN: Op woensdagmorgen 1 november komt Arie Nauta over zijn zeiltocht over de Atlantische Oceaan vertellen in het Seniorcafé van de bibliotheek aan het Burgemeester Kuperusplein 48 in Heerenveen. Deze lezing aan de hand van foto’s begint om 10.15 uur. Alle 55-plussers zijn van harte welkom. De toegangsprijs bedraagt € 1,00, inclusief koffie of thee.

Arie Nauta uit Haskerdijken voer tien maanden lang met het schip ‘Virago’ langs tropische kusten en Caribische eilanden, samen met zijn vriendin. Tijdens zo’n lange tocht ontkom je niet aan gebreken en ongemakken. Het weer, waarvan je als zeiler afhankelijk bent, speelt een belangrijke rol. Wat doe je met onweer en windstilte? Hoe overleef je drie weken op volle zee?

Zeilen doet Nauta reeds sinds zijn jeugd. Om vertrouwd te raken met de zee heeft hij veel gezeild met ervaren schippers en de benodigde diploma’s gehaald, zoals kustnavigatie en marifonie. Nauta is afkomstig uit een circusgeslacht; zijn grootvader was eigenaar van circus Friso. Al ruim 40 jaar trekt hij met de Kop van Jut door het land en het reizen zit dan ook in zijn bloed.

Iedere woensdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur kunnen 55-plussers in het Seniorcafé van de Heerenveense bibliotheek terecht voor een kopje koffie, een praatje en om een krant of tijdschrift te lezen. Elke eerste woensdag van de maand, behalve in juli en augustus, wordt er een activiteit voor deze groep georganiseerd.