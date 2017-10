Trendwatcher Ben van der Burg over robotica en digitalisering in Heerenveen

HEERENVEEN: In het Posthuis Theater in Heerenveen is op woensdag 1 november een thema-avond over robotica en digitalisering. IT-specialist Ben van der Burg ‘verbindt’ mens en machine en praat het publiek bij over nieuwe ontwikkelingen. Een informatiemarkt en een kennisquiz maken de avond compleet.

De thema-avond is een gezamenlijke activiteit van het Posthuis Theater en Bibliotheek Heerenveen. Deze avond is georganiseerd in het kader van Nederland Leest, een landelijke activiteit van de bibliotheekbranche in de maand november. Aanmelden is gewenst.

Interactief programma met ex-topschaatser Ben van der Burg

Ben van der Burg werd als professioneel schaatser tweede op het wereldkampioenschap van 1990. Tijdens zijn carrière als topsporter leerde hij op het randje van de menselijke mogelijkheden te balanceren. Nu probeert hij hetzelfde te doen in de digitale wereld.

Vol enthousiasme toont Ben van der Burg de wereld van de steeds verdergaande automatisering. Vreemde en ontzagwekkende ontwikkelingen komen aan de orde, evenals de impact van de digitalisering op het professionele en persoonlijke leven.

Aan het eind van zijn programma volgt een ‘Tech quiz’ over alles wat er voorbijgekomen is. Is het publiek klaar voor alle nieuwe ontwikkelingen van de toekomst?

Ben van der Burg: “Over tien jaar zijn niet alleen alle mensen, maar ook vele ‘dingen’ connected.”

Informatiemarkt en demonstraties

In de foyer van het Posthuis Theater wordt een informatiemarkt gehouden, waar bezoekers onder het genot van een drankje en een borrelhapje kennis kunnen maken met verschillende vernieuwende producten en toepassingen.

Aanwezig op de informatiemarkt zijn onder andere: industrieel automatiseringsbedrijf Beenen B.V., E-lab CLC en CoderDojo van Bibliotheek Heerenveen.

Voor meer informatie en het volledige programma kan men de website van het Posthuis Theater (www.posthuistheater.nl) of Bibliotheek Heerenveen (www.bibliotheekheerenveen.nl) raadplegen.

Datum en tijd: Woensdag 1 november 2017, 19.30 – 22.00 uur.

Locatie: Posthuis Theater (theaterzaal), Fok 78, Heerenveen.

Kaartverkoop: Losse kaarten €15 p.p. via www.posthuistheater.nl, bibliotheekleden €10 p.p., te verkrijgen in Bibliotheek Heerenveen, Burgemeester Kuperusplein 48.