Wedstrijdverslag Quick Stick dames – Groninger Studs

Afgelopen zondag speelde Quick Stick dames 1 een 6 punten duel tegen de nummer 3: Groninger Studs. De wedstrijd werd geflatteerd gewonnen door Groninger Studs met 3-1.

Quick Stick begon sterk aan de wedstrijd en was de bovenliggende partij. Ze creëerde een aantal goede kansen die net niet werden afgemaakt. Studs benutte haar eerste kans wel meteen en bracht de stand na 10 minuten op 1-0. Dit doelpunt gaf een boost aan de Studs, waardoor ze 5 minuten later opnieuw scoorden uit een counter. 2-0. Kort daarop bracht Bibi Bronswijk de stand op 2-1 met een backhandlift over de keeper heen. Na dit doelpunt nam Quick Stick de wedstrijd weer over en de eerste helft werd uitgespeeld de helft van de Studs. Zonder resultaat.

De tweede helft begon Quick Stick opnieuw sterk, maar veel aanvallen van de Heerenveense dames werden onnodig afgefloten. Bovendien mocht Studs duwen en hakken, Quick Stick niet. Daarnaast zat het glibberige veld ook niet mee. Toch was Heerenveen regelmatig in de cirkel van Studs te vinden, waar de keepster van Studs sterk stond te keepen en alle kansen van Quick Stick wist te keren. Studs daarentegen benutte halverwege de tweede helft ook haar derde kans, waardoor Quick Stick nog meer op achterstand kwam. 3-1. Heerenveen creëerde nog genoeg kansen om haar achterstand in te halen, maar ze bleek niet effectief in haar afronding. Het bleef 3-1.

Ondanks de eerste verloren wedstrijd van het seizoen, staat Quick Stick dames 1 nog steeds eerste op doelsaldo. Over 2 weken speelt Quick Stick thuis tegen de nummer 2: Apeliotes.

