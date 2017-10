Overvaller meldt zich na mislukte overval Jumbo

Bij de politie kwam op dinsdagavond 17 oktober een melding binnen dat er net een overval had plaatsgevonden op een supermarkt aan de Van Loonstraat. De overvaller probeerde onder bedreiging van een wapen geld buit te maken. Dit lukte niet waarop de overvaller de winkel weer verliet. Agenten hebben direct in de omgeving van de supermarkt een onderzoek ingesteld. Ook is de hulp ingeschakeld door een burgernetmelding te versturen naar de bewoners in de omgeving van deze winkel. Ondanks het onderzoek in de omgeving werd de overvaller niet aangetroffen.

De overvaller belde na middernacht naar de politie om zichzelf aan te geven. Hierop is de man door agenten in een woning in de wijk Aldlan aangehouden en voor nader onderzoek ingesloten.