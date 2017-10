Strafrechter Klaas Bunk vertelt over zijn werk in bibliotheek Heerenveen

HEERENVEEN: Op maandag 30 oktober geeft strafrechter Klaas Bunk een lezing in de bibliotheek aan het Burgemeester Kuperusplein 48 in Heerenveen. Hij vertelt over de rechtspraak, de zittingen, de afwegingen die hij moet maken en de achtergronden van zijn werk. De avond begint om 19.30 uur en duurt tot 21.30 uur. Van tevoren aanmelden is gewenst.

Dialoog

De lezing van de heer Bunk gaat vooral over wat er allemaal komt kijken bij het werk van een strafrechter en hoe hieraan invulling wordt gegeven. De spreker nodigt de toehoorders uit om direct op zijn verhaal te reageren, om in een dialoog tot wederzijds begrip te komen.

Als strafrechter bij Rechtbank Noord-Nederland behandelt Klaas Bunk alle soorten strafzaken. Van eenvoudige overtredingen als kantonrechter tot meer ingewikkelde en complexe strafzaken als lid van de meervoudige strafkamer. Hij doet ook strafzaken als politierechter, economische politierechter en als kinderrechter.

Trots

De heer Bunk heeft rechten gestudeerd in Groningen. Hij is trots op zijn baan als strafrechter. In zijn werk probeert hij de mens als uitgangspunt en als maat te nemen. Hij realiseert zich daarbij wel dat zijn invloed op gedragsveranderingen bij mensen die terechtstaan, gering is.

Aanmelden voor deze lezing kan via de website www.bibliotheekheerenveen.nl en bij de servicebalie in de bibliotheek. De toegangsprijs is €3,50 voor bibliotheekleden. Niet-leden betalen €5,-.