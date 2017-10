Succesvolle Groenmarkt Nordwin College Heerenveen

HEERENVEEN: Op 18 oktober organiseerde het Nordwin College Heerenveen een Groene Markt. De hele middag was het een drukte van belang. Er stonden stand van o.a. het Eco-team, Bijenhouder Zwart, Kaasboerderij Johanna Hoeve, ‘Seeds for Food’ en Camping Gele Bos (ijs). Ook was er een valkenier en waren er medewerkers van het Wetterskip aanwezig.

Er werden activiteiten georganiseerd voor de bezoekers, zoals schminken, skelterrace, behendigheidsrace, schilderen en de bekende kleine huisdierenkeuring. En natuurlijk stond er een kopje koffie klaar.

©Foto Flitsnieuws.nl