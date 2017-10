Gordykster Merke groeit weer

GORREDIJK: De voorjaarseditie van de Gordykster Merke werd dit jaar voor het eerst op zondag gehouden. Het bleek een succes. Ook de najaarseditie gaat definitief naar de zondag en wordt gehouden op zondag 29 oktober.

Door de succesvolle verplaatsing naar de zondag is er dit jaar een flinke toename van inschrijvers waardoor naast de Hoofdstraat, Langewal, Brouwerswal en Formanjestrjitte ook de Kerkewal en Molenwal weer bij de jaarmarkt betrokken worden. Dankzij deze groei gaat de markt tegen de trend in van teruglopende aantallen bezoekers en kooplui voor jaarmarkten. Dit betekent dat de jaarmarkt haar oude glans terugkrijgt. Ook alle winkels zijn tijdens de markt geopend en op het Marktplein is er de traditionele kermis.

Honderden jaren lang werd de Gordykster Merke op de eerste maandag van mei en de laatste maandag van oktober gehouden. Marktbeheer en de winkeliersvereniging zijn van mening dat verplaatsing naar de zondag de enige manier is om de markt voor de toekomst te behouden. “In het verleden waren scholen en bedrijven dicht om de kinderen en werknemers naar de merke te kunnen laten gaan op de maandag, maar deze tijd ligt helaas achter ons. Hierdoor liep de publieke belangstelling terug voor de maandag”, aldus Emiel de Vlas van Stichting Marktbeheer. Ook ziet Stichting Marktbeheer een tendens dat de belangstelling voor jaarmarkten die gehouden worden op maandag of dinsdag, langzaam terugloopt.