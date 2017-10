De Friesland stimuleert vitaliteit in programma LF2018

LEEUWARDEN – De Friesland Zorgverzekeraar is de nieuwe business partner van Leeuwarden-Fryslân 2018. Op het kantoor van De Friesland in Leeuwarden werd vanmiddag de samenwerkingsovereenkomst getekend. De zorgverzekeraar richt zich het komende Culturele Hoofdstadjaar samen met Stichting De Friesland op hét evenement dat een gezondere levensstijl beoogt.

De Friesland en Stichting De Friesland verbinden zich samen aan het internationale project European Sports For All Games (ESFAG). ,,Dit vijfdaagse evenement in 2018 is bij uitstek een project dat naadloos aansluit bij onze filosofie”, zegt Bert van der Hoek, directievoorzitter van De Friesland Zorgverzekeraar. ,,We stimuleren een gezonde, manier van leven en streven ernaar om de vitaliteit onder de Friezen te vergroten.”

,,European Sports For All Games bestaat bij de gratie van al die honderden sporters uit binnen- en buitenland”, zegt John Bonnema, zakelijk leider van Leeuwarden-Fryslân 2018. ,,Wij zijn blij met de steun van De Friesland en Stichting De Friesland voor dit project.”

Stichting De Friesland

Stichting De Friesland is de ANBI-stichting (Algemeen Nut Beogende Instelling) van De Friesland Zorgverzekeraar. Ze steunt maatschappelijk betrokken initiatieven in Friesland. De stichting ziet European Sports For All Games als goede start en stimulans voor een structurele bijdrage op het gebied van vitaliteit en gezondheidsverbetering: voor de Friese bevolking nu, straks en in de nabije toekomst.