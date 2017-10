Gemeentelijke erepenning voor Jacobus de Vries

HEERENVEEN: Burgemeester Tjeerd van der Zwan heeft vrijdagavond 20 oktober 2017 tijdens de afscheidsreceptie van Jacobus de Vries, voorzitter van de Stichting Heerenveenster skûtsje, om 20.00 uur in café “It Houtsje” in Heerenveen de gemeentelijke erepenning uit aan de heer De Vries uitgereikt.

In 1994 (tot 20 oktober 2017) kwam Jacobus de Vries (75 jaar) in het bestuur van de stichting Heerenveenster skûtsje, eigenaar van het skûtsje de Gerben van Manen. Door zijn achtergrond als wedstrijdzeiler werd hij in 1996 voorzitter van de wedstrijdcommissie Terherne en wedstrijdleider van de jaarlijkse SKS-wedstrijden bij Terherne (tot 2013).

Toekenning erepenning

Bij collegebesluit van 17 oktober 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerenveen de gemeentelijke erepenning aan de heer De Vries toegekend.