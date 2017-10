Duurzame onderneemster Claudy Jongstra vestigt zich in Omrin’s ‘Recycle Boulevard’

LEEUWARDEN: De Friese kunstenaar Claudy Jongstra verhuist begin december 2017 met haar ‘Waste NO Waste LAB’ naar de nieuwe ‘Recycle Boulevard’ van Omrin Estafette in Leeuwarden.

Claudy Jongstra geniet nationale en internationale bekendheid. Haar werk is over de hele wereld te zien en is opgenomen in verschillende collecties, waaronder die van het Stedelijk Museum, het Rijksmuseum, het Victoria & Albert Museum London en het San Francisco Museum of Modern Art. Het Nederlands publiek kent haar door het ontwerp van de nieuwe huisstijl voor het Rijksmuseum Amsterdam en de permanente tentoonstelling van haar ‘mural’ van natuurlijke materialen in het Fries Museum.

Met de verhuizing verplaatst het LAB zich van de Suikerunie aan het Waagplein in Groningen naar de nieuwe ‘Recycle Boulevard’ in Leeuwarden. Door deze continuering van het LAB gaat het ontwikkelen van nieuwe duurzame producten en uitvoeren van ideeën die leiden naar innovatie, circulariteit en sociale duurzaamheid onverminderd door. Het ‘Waste NO Waste LAB’ wordt ondersteund door het netwerk ‘NL 2025’, dat zich door innovatieve en verbindende initiatieven inzet voor een betere toekomst van Nederland.

Omrin Estafette is blij met de samenwerking. Stephanie de Groot, manager Omrin Estafette: “Claudy Jongstra slaat voor ons de brug tussen afval, kunst en duurzame productieprocessen. De Recycle Boulevard van Omrin Estafette wordt een innovatieve plek voor inspiratie, recycling en upcycling. We zijn een goed en puur voorbeeld voor een inclusieve samenleving en circulaire economie. Claudy’s liefde voor duurzaam design en interesse in ambachtelijke productiemethoden, in groene materialen en duurzame werkwijzen sluit perfect aan op onze wens om circulaire economie vorm te geven. Deze samenwerking is daarom logisch en gaat veel mensen positief inspireren. Precies wat we willen bereiken in de Recycle Boulevard.”