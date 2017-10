Gemeentelijk katern in nieuwe krant De Fryske Marren

DE FRYSKE MARREN: Op woensdag 8 november introduceert gemeente De Fryske Marren een nieuw maandelijks katern op papier, huis-aan-huis verspreid in de hele gemeente. In dit nieuwe katern vindt u informatie en achtergronden over gemeentelijke projecten en activiteiten.

Behoefte aan informatie op papier

Uit onderzoek onder ons inwonerspanel bleek duidelijk dat er bij veel inwoners behoefte is aan meer gemeentelijke informatie op papier. Men geeft aan vooral meer informatie en achtergronden over gemeentelijke projecten te willen lezen. Hier komen we op deze manier aan tegemoet. Daarnaast blijven we uiteraard inzetten op digitale middelen, via internet en social media.

Maandblad GrootFryskeMarren

Het gemeentelijk katern wordt opgenomen in het maandblad GrootFryskeMarren. Deze krant is een gratis huis-aan-huis uitgave van Ying Media uit Sneek, die onder de naam GrootSneek en GrootHeerenveen al langer bladen met hetzelfde karakter uitgeeft in de gemeenten Súdwest-Fryslân, Heerenveen en een deel van onze gemeente.