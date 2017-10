Legendarische popmuziek bij 7e editie Reünieconcert Heerenveen

HEERENVEEN: Het Reünieconcert wordt dit jaar voor de zevende keer georganiseerd op vrijdag 27 oktober. Het 60’s/70’s feestje wordt door menigeen geroemd om de unieke sfeer, het leuke publiek en de heerlijke muziek uit vervlogen tijden. De locatie is nog een keertje Fun Plaza in het Abe Lenstra stadion. Deze avonden waren tot nu toe een groot succes. Voor velen is het reünieconcert een echte reünie waar men vrienden, kennissen, oude schoolkameraden en liefhebbers van de muziek van toen ontmoet.

Organisatoren van het Reünieconcert zijn vanaf het begin Will Vandersloot – die het concept bedacht – en de bekende horeca-man Geert Bosman. De zaal wordt weer sfeervol ingericht met herkenbare items uit de jaren ’60 en ’70 zoals oude Puchjes en Jimi Hendrix posters. ‘We zien dat steeds vaker dat de 50-plussers hun kinderen meenemen – die herkennen de LP’s die hun vader draaide – en de 30-plussers hun ouders. Dat maakt het ieder jaar tot een unieke avond”. Met tribute bands van Supertramp, The Doors, Johnny Cash en oude Soul Classics, heeft de 7e editie van het reünieconcert weer een ijzersterk programma dat opnieuw vele bezoekers zal trekken. Vorig jaar was het Reünieconcert uitverkocht.

Supertramp

De LP Crime of the Century is één van de toppers uit de jaren ’70, dit album zorgde voor een wereldwijde doorbraak van de Britse band. De band ‘Century’s Crime’, die uit vijf beroepsmuzikanten bestaat, spelen de onvergetelijke songs van Supertramp zeer authentiek. Klarinet, saxofoon, mondharmonica en een originele Wurlitzer 200E piano zorgen voor die typische ‘Supertramp sound’. Dichter bij het origineel komt het niet. Beleef nogmaals de muziek van SUPERTRAMP met alle wereldhits van toen en nu: Give A Little Bit, Dreamer, School, Breakfast In Amerika, Goodbye Stranger, It’s Raining Again, Take The Long Way Home, The Logical Song etc.

The Doors

The Doors waren berucht vanwege hun energieke en onvoorspelbare live shows, vooral door de charismatische Jim Morrison. De zanger van The Doors in Concert heeft de looks en stem van Jim Morrison, de toetsenist vertoont verbluffende gelijkenis met Ray Manzarek, de gitarist speelt en klinkt als Robby Krieger en de drummer kan John Densmore tot in de finesses benaderen. Authenticiteit is het handelsmerk van de muzikanten. Er worden uitsluitend originele instrumenten gebruikt om de sound van The Doors te evenaren. Vanzelfsprekend speelt de toetsenist de baspartijen met zijn linkerhand op een Fender Rhodes Piano Bass met silver- of goldtop. The Doors in Concert nemen je mee naar de hoogtijdagen van de band eind jaren ’60 met nummers als Light My Fire, Love Her Madly, L.A. Woman, Touch Me en Riders On The Storm.

Johnny Cash

Zo’n 60 jaar na de eerste hits van Johnny Cash weten de Def Americans op overweldigende en respectvolle wijze de herinnering aan en de sound van Johnny Cash levend te houden. Def Americans weet de swing, sfeer en rebellie van de optredens van de legendarische outlaw verbluffend goed te benaderen. Als je als toeschouwer de ogen sluit, is het even net of Cash zelf op het podium staat. Het moment dat Johnny’s muze en grote liefde June Carter Cash zich bij hem op het podium voegde was altijd heel bijzonder. En zo is het ook bij een Def Americans show: Met Kim ‘Carter’ Wolterink in de rol van June beleven de concerten van Def Americans hun hoogtepunt met de beste June & Johnny songs. Special guest bij de Def Americans is niemand minder dan ‘Early Bird’ legende Hendrik Waringa.

Soul Classics

SOULID! is de leukste professionele 8-koppige Soul & Funk coverband van Nederland met de beste nummers van toen en nu! Speciaal voor het reünieconcert in Heerenveen is de band in het grote archief van platenlabels als Tamla Motown, Stax, Atlantic etc gedoken. Reken gerust op een knallend dansfeest met hits van o.a. Stevie Wonder, Aretha Franklin, The Average White Band, Tina Turner, James Brown en vele anderen.

Reünieconcert vrijdag 27 okt. Fun Plaza, Abe Lenstra Stadion ingang G. Deur open: 19.30 uur. De opening van het concert wordt gedaan door de bekende ‘Noardewyn’ presentator Willem de Vries. Het eerste optreden is van The Doors in Concert en begint rond 20:15 uur. Kaarten à € 22,50 bij de voorverkoop adressen en online. Meer informatie op de website: reunieconcert.nl.