Hond dood achtergelaten in water Heerenveen

HEERENVEEN: Zondagmiddag ontdekten twee jonge vissers iets bizars in het water aan de Zanden. Ter hoogte van het bruggetje over het Ykema’s laantje zagen ze een hond gedeeltelijk in de berm en water liggen. De mannen waarschuwden daarop de politie en dierenambulance De Tjonger.

De hond, een stabij/border collier, leeftijd ongeveer 10 jaar, heeft niet lang op de gevonden plek gelegen. De hond heeft een zwart witte kleur. Het dier had geen verwondingen.

Waarschijnlijk tussen zaterdag en zondagmiddag is het dier daar neergelegd. In de nabijheid van de vindplaats werden zakken gevonden met daarin hondenharen.

De politie vraagt getuigen: wie weet van wie deze gevonden hond is. Heeft u iets verdachts gezien rondom de vindplek de afgelopen dagen?

U kunt contact opnemen met de politie 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Bent u de eigenaar? Neem dan ook contact op met de politie.

Inmiddels is er een actie door facebook pagina: vermisteengevondendierenkruidenbuurtheerenveen. Er wordt geld ingezameld om het dier te laten cremeren.

©Foto Flitsnieuws.nl