Meerdere aanhoudingen na flinke vechtpartij in Koudum

We vinden agressie en geweld tegen onze medewerkers en andere hulpverleners onacceptabel. Wij hebben een verantwoordelijke rol in de samenleving en moeten zonder te worden gehinderd ons werk kunnen doen. Met wederzijds respect. Agressie of geweld, in welke vorm dan ook, tegen medewerkers tolereren we niet. We zetten ons in om iedereen zo goed mogelijk te helpen, wel vragen we wederzijds respect. Natuurlijk begrijpen we emoties maar we hebben geen begrip voor agressie en geweld.