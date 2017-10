De 13de Nacht van de Nacht met meer dan 40 duistere activiteiten

De Friese Milieu Federatie organiseert dit jaar de 13e Nacht van de Nacht. Op 28 oktober staan er meer dan 40 leuke en spannende activiteiten in Fryslân op de planning. Wandelingen, vaartochten en zelfs complete dorpen staan in het teken van Nacht van de Nacht. Dit alles om aandacht te vragen voor het belang van duisternis.

Dit jaar valt de Nacht van de Nacht op zaterdag 28 oktober. Laat het donker donker en ontdek hoe mooi de nacht is tijdens deze bijzondere avond. Nederland is één van de lichtste landen ter wereld. Vanuit de ruimte is te zien dat het land helemaal oplicht door kunstlicht. Al dit overvloedige licht wordt lichtvervuiling genoemd. De Nacht van de Nacht is een jaarlijks terugkerend evenement wat als doel heeft om de lichtvervuiling terug te dringen.

Ook dit jaar worden er in Fryslân allerlei activiteiten georganiseerd. Zo is het mogelijk om paard te rijden in de duisternis op Terschelling, worden er allerlei wandeltochten georganiseerd in de prachtige natuurgebieden en kan er bijvoorbeeld worden gekeken naar de sterren op verschillende locaties in Fryslân. Andere bijzondere activiteiten zijn bijvoorbeeld de wandeltocht met fakkels in Moddergat. Tijdens deze spannende tocht wordt er een verhaal verteld over een gestrand schip. In Leeuwarden wordt er de Nacht van de Leeuwarder Geschiedenis georganiseerd. Tijdens dit evenement is het mogelijk om de Oldehove te bezoeken, de schatkamers van het Historisch Centrum Leeuwarden te bekijken of om bijvoorbeeld een culinaire Mata Hari Tour te volgen. Het is ook mogelijk om in heel Fryslân bij kaarslicht te dineren. Alle activiteiten zijn terug te vinden op: www.nachtvandenacht.nl/activiteiten.

Tijdens de Nacht van de Nacht doven ook honderden bedrijven en gemeenten in Nederland de reclameverlichting van gebouwen. In Fryslân zijn er verschillende organisaties die de lichten doven. Zo wordt de grote reclamemast bij Heerenveen gedoofd en zijn verschillende kantoorpanden, waaronder de kantoren in Leeuwarden van de ING, Achmea en Nuon, helemaal duister.

De opening vanuit de Friese Milieu Federatie vindt dit jaar plaats in het natuurgebied ‘Noarderleech’. Dit buitendijks natuurgebied is een prachtige en duistere locatie waar het nog echt donker is. Tijdens de opening wordt er door het natuurgebied een tour gemaakt en wordt er een speciaal muziekstuk gespeeld door muziekgroep Remolino. De compositie ‘Skaad oer it Waad’ is geïnspireerd door de nacht en creëert een sfeer die de geheimen van de nacht onthult. De directeur van de Friese Milieu Federatie, Hans van der Werf, zal dit jaar de Nacht van de Nacht openen.

Verschillende bekende Nederlanders steunen de campagne, waaronder Anita Witzier en André Kuipers, de eerste Nederlander die twee ruimtevaartreizen maakte. Meer informatie over de Nacht van de Nacht is te vinden op www.nachtvandenacht.nl. Op deze website is het mogelijk om alle activiteiten te vinden en te zien welke organisaties de lichten doven. Doe ook mee en laat het donker donker.

Overzicht van alle activiteiten