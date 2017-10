Gregory David Page in De Koningshof in Heerenveen

Zaterdag 11 november 2017 | Restaurant De Koningshof in Heerenveen| aanvang 20.30 uur | toegang € 15,00

Gregory Page heeft in Nederland een steeds groter wordende schare fans aan zich gebonden, mede dankzij zijn optredens in Vrije Geluiden (2011). Hij bracht zo’n 30 albums uit en treedt op over de hele wereld. In Nederland stond hij in zalen als Paradiso en Tivoli/Vredenburg.

Page is een multi-talent; een veelzijdig muzikant (gitaar, ukelele, fluit), liedjesschrijver, troubadour, verhalenverteller en dichter met een bijzondere achtergrond. In feite is hij een Europese Amerikaan, met Ierse en Engelse roots. Met zijn stem, zijn sympathieke persoonlijkheid en zijn speciale muzikale stijl weet Gregory een heel bijzondere sfeer te creëren. In zijn eigen wereld van verwondering en moderne nostalgie, varieert hij met Americana, folk en ragtime.

Zaterdag 11 november geniet je van al zijn kwaliteiten in Restaurant De Koningshof in Heerenveen. Gregory David Page is naar eigen zeggen ook astronaut. Wat hij met dat laatste bedoelt is wat vaag, maar zijn muziek is vreemd en prachtig en zijn stem heeft wel iets weg van die van Chet Baker.

De Brit, geboren in Londen en opgegroeid in Amerika, voert je mee naar zijn wereld van verwondering en tijdens het optreden heb je echt het gevoel dat je Gregory Page leert kennen. Als geen ander heeft hij het talent om de sfeer van vervlogen muzikale tijden te vertalen naar het heden. Of het nu jazz, Ierse folk, vaudeville of big band muziek is. Gregory Page weet het zich eigen te maken en dusdanig te presenteren dat het lijkt alsof hij het allemaal persoonlijk uitgevonden heeft.

Gregory Page is in de hedendaagse muziekwereld een bijzonderheid. Deze romanticus grijpt terug naar de tijd van weemoed en verlangen van jaren 1920, die met grote gedrevenheid al zijn energie stopt in melancholieke liedjes die een gevoel van voorzichtig geluk oproepen.

Kijk, om alvast kennis te maken met deze singer/songwriter, beslist even op zijn website!

Toegang € 15,00 | Kinderen tot 12 jaar gratis | 3-gangenkeuzemenu € 25,00

Koop kaarten via de Swingsoos, vooraf reserveren is gewenst!

Wil je van tevoren een hapje mee eten? Dat kan bij Restaurant De Koningshof. Aanvang diner is vanaf 18.00 uur.