Volop bouwwerkzaamheden aan de Wederik Heerenveen

HEERENVEEN: Aan de Wederik in Heerenveen worden in opdracht van Accolade 36 nieuwe NOM-ready gezinswoningen bouwen. De bestaande bebouwing bestond uit 48 duplexwoningen, deze werden in de afgelopen maanden al gesloopt. De wijk krijgt straks zes rijen met zes woningen rondom drie groene hoven. We bouwen 28 huurwoningen en 8

De woningen worden zo gebouwd, dat ze geschikt zijn als Nul op de meter woning. NOM Ready houdt in dat wanneer er latere installaties worden gebruikt en (bijvoorbeeld) meer zonnepanelen worden geplaatst de woning Nul op de meter is. Nul op de meter betekent dat ze net zo veel energie leveren als dat ze opbrengen.

Foto Nico Vink