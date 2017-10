Vrouwenstemmen en harp, dansend op weg naar Kerst

TERWISPEL: Het veelzijdige vrouwenkoor Femmes Vocales geeft op zaterdag 9 december om 20.00 uur een winterconcert in de kerk van Terwispel. Opnieuw is gekozen is voor het sprankelende samenspel van vrouwenkoor en harp. Zij brengen u alvast in de stemming voor de Kerst.

Centraal staat een meerdelig werk van John Rutter, dat speciaal voor die combinatie geschreven is: ‘Dancing Day’, oude teksten die de componist kleurrijk op muziek zette en waaruit zijn veelzijdigheid blijkt. Daarnaast laten de Femmes horen hoe divers het kerstrepertoire van de Verenigde Staten is, vertolken ze twee sfeervolle composities van de Friese componist Anne Vogel en een traditional uit Botswana.

Het koor staat onder leiding van Claartje van Dokkum, die met haar bevlogen directie garant staat voor zowel sfeer als vrolijkheid. Zij vertelt ook iets over de achtergrond van de gezongen werken. Professioneel harpiste Marije Vijselaar begeleidt het koor.

Het concert begint om 20.00 uur. De kerk in Terwispel is open vanaf 19.30 uur.

Entree: € 10,-. Jeugd tot 18 jaar € 5,-. Kaarten zijn te reserveren via: femmesvocales.kaartverkoop@gmail.com

Femmes Vocales is één van de vele activiteiten uit het aanbod van Stichting Muziek en Meer ‘Ars Musica’. Voor meer informatie over het koor, zie: www.arsmusica.nu en kies onder ‘aanbod’ voor ‘koor’.