Vrijdag 3 november BoekStart-inloopochtend in bibliotheek Heerenveen

HEERENVEEN: Op vrijdag 3 november is er weer een BoekStart-inloopochtend in de bibliotheek aan het Burgemeester Kuperusplein 48 in Heerenveen. (Groot)ouders met baby’s en peuters zijn dan van 10.00 tot 11.00 uur van harte welkom om te ontdekken, te spelen én te lezen. Aanmelden is niet nodig, dus loop gerust binnen.

Tijdens de BoekStart-inloopochtenden kan men vragen stellen over (voor)lezen met heel jonge kinderen, kennismaken met verschillende soorten materialen die geschikt zijn voor de baby of peuter, ervaringen uitwisselen met andere ouders en wordt er voorgelezen. Dit alles onder het genot van een kopje koffie.

BoekStart is een programma dat het lezen met heel jonge kinderen bevordert. Met de baby of peuter op schoot een boekje ontdekken is leerzaam. Het stimuleert de taal- en spraakontwikkeling van het kind, zo blijkt uit onderzoek. Het verhoogt de concentratie en het versterkt de band tussen kinderen en hun ouders. Allemaal zaken waar de baby of peuter ook later plezier van heeft.