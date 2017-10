Winnaar Friese Cultuurprijs gemeente De Fryske Marren gezocht!

DE FRYSKE MARREN: Verenigingen, organisaties en inwoners uit de gemeente De Fryske Marren die zich hebben ingezet voor een culturele activiteit in het Fries, kunnen zich tot 1 december aanmelden voor een bijzondere prijs. De eerste Friese Cultuurprijs in de gemeente De Fryske Marren. Deze prijs bestaat uit een cheque van 750 euro en zal ieder jaar worden uitgereikt.

In De Fryske Marren wordt het Fries nog veel gebruikt. 70% tot 80% van de inwoners spreekt Fries en 80% tot 90% verstaat het ook. De gemeente streeft ernaar deze cijfers te continueren of zelfs toe te laten nemen. Dit doet zij o.a. door deze prijs uit te reiken.

Toneelverenigingen die een Fries toneelstuk hebben opgevoerd. Een inwoner die een bijzonder boek in het Fries heeft gepubliceerd. Jongeren die actief zijn met Friese muziek. Dit zijn voorbeelden van uiteenlopende activiteiten op het gebied van de Friese taal en cultuur die aangemeld kunnen worden voor deze prijs. Aanmeldingen kunnen door of via de dorpsbelangen worden gedaan of rechtstreeks bij de gemeente.

De nieuwe prijs heeft nog geen officiële naam. Ideeën hiervoor zijn welkom en kunnen ook voor

1 december worden doorgegeven. Eind december wordt de prijs onder de officiële naam uitgereikt.