Bijzonder talent komt naar Galerie Mildam

MILDAM: Tineke Noordzij is visual artist en komt zaterdag 4 november van 14.00 uur tot 17.00 uur live portret tekenen in Galerie Mildam. Ze is beeldend kunstenares, geboren en getogen in Rotterdam.

Ze maakt live snelle portretten zowel met traditioneel schildermateriaal als digitaal via de iPad. Haar stijl is afwisselend expressionistisch en impressionistisch.

Daarnaast schildert zij live dans en muziek, zoals mensen die tango of flamenco dansen, zangers en muzikanten. Bij evenementen, zoals bij bruiloften, schildert zij mensen onverwacht.

Op verzoek doceert zij live dans schilderen of digitaal schilderen op de iPad. In haar vrije tijd schildert zij graag onderwerpen uit de natuur. Tineke is in Mildam terecht gekomen via twee Friese dames, die zij onlangs portretteerde bij een evenement in Hoek van Holland. Het is de eerste keer dat zij buiten de Randstad op uitnodiging gaat schilderen. Wilt u uw portret in aquarel, kom dan 4 november langs; een portret schilderen neemt ongeveer tien minuten in beslag.

Tijdens het Open Huis van 4 november is ook tijdelijk exposant Sylvie Boersma aanwezig. Haar schilderijen/collages zijn nog te zien t/m 17 december.

Galerie Mildam, Schoterlandseweg 37, 8454 KB Mildam. U bent van harte welkom.