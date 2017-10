Hennep “rooidag” in regio: vijf plantages opgerold

HEERENVEEN: De politie heeft in de afgelopen dagen diverse hennepplantages opgerold in Wolvega, Heerenveen en Noordwolde. Dinsdag en woensdag was het een “rooidag”: zoals de politie dat in vaktermen noemt.

Een team van acht agenten was de gehele dag op pad. Er werden zes adressen bezocht. Bij vijf van de adressen werd een plantage ontdekt.

De aantallen hennepplanten varieerden van 50 tot 250 per adres. De plantages werden in woningen in een aantal losstaande schuren gevonden. Alle planten en de daarbij behorende apparatuur werden door een gespecialiseerd bedrijf vernietigd.

In veel gevallen werd de stroom illegaal afgetapt. De politie maakt zich hier grote zorgen over omdat daardoor de omgeving in gevaar kan komen. “Het brandgevaar ligt op de loer”: zegt een aanwezige agent.

©Foto Flitsnieuws.nl