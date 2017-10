Inkijkje tijdens de Nationale Duurzame Huizen Route Heerenveen

HEERENVEEN: Gastvrije huiseigenaren in de gemeente Heerenveen openen hun deuren tijdens de Nationale Duurzame Huizenroute op 4 en 11 november. Een inkijkje in een huis waar duurzame maatregelen zijn genomen, kan bezoekers helpen bij hun besluit om hun huis energiezuiniger te maken.

“Een goed ontwikkeling”, meent wethouder Siebren Siebenga. “De Duurzame Huizenroute is een kans om inspiratie op te doen over duurzame maatregelen die je kunt nemen in je huis. De gemeente Heerenveen is blij met inwoners die zich bewust zijn van hun eigen bijdrage aan de lokale duurzaamheid en daarmee aan de slag willen. Duurzaamheid is niet iets van de gemeente alleen. Iedereen kan bijdragen aan een duurzamere omgeving, zowel inwoners, als bedrijven en organisaties.” Gemeente Heerenveen staat daarom achter de unieke kans om van huiseigenaren zelf te horen wat hun ervaringen zijn. Welke maatregelen zijn genomen? Wat is het succes? Hoeveel wordt er bespaard? Hiermee komt duurzaam wonen dichterbij voor de inwoners.

Informatie

Jaarlijks wordt de Duurzame Huizenroute georganiseerd in heel Nederland, waarbij steeds meer huizen te bezoeken zijn. Landelijk zetten dit jaar ruim 80 mensen de voordeur open. In Heerenveen kunnen geïnteresseerden op 10 plekken een kijkje nemen. Niet alleen door de bezoeken op 4 en 11 november kunnen geïnteresseerden hun informatie ophalen. Op de website van de organisatie zijn verhalen te lezen van huiseigenaren en kunnen vragen worden gesteld. Praktische ervaringen worden uitgewisseld.

Wilt u weten wat het rendement is van een warmtepomp? Staat u voor de keuze om uw huis duurzaam te isoleren? Zoekt u naar ervaringsverhalen over energiezuinig wonen? U kunt zich inschrijven voor het bezoeken van een of meerdere huizen.