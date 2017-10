FRYSLAN: Ze komen er weer aan, de fiets verlichtingscontroles! De komende periode houdt de Friese politie door de gehele provincie van deze controles, uiteraard worden er dan wel boetes uitgedeeld. Deze controles worden vaak in samenwerking met VVN (Veilig Verkeer Nederland) en de Fietsersbond uitgevoerd.

Boetes

Je krijgt een boete van € 55,00 en 9 euro administratiekosten als je zonder brandend voor- of achterlicht rijdt in het donker, bij schemer of bij slecht zicht. Door gebruik te maken van goede fietsverlichting zie jij meer en zien anderen jou beter. Zo kom je veilig thuis. Dat loont, want een bekeuring kost veel meer dan een paar goede lampjes.