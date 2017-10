De hondencontroleurs gaan weer op pad!

HEERENVEEN: De jaarlijkse huis-aan-huis-controle op het houden van honden in de gemeente Heerenveen gaat vanaf 1 november van start.

Aangifte verplicht

Elke inwoner van de gemeente Heerenveen die één of meer honden houdt, is verplicht hiervan aangifte te doen. Komt er een hond bij, dan moet u dat ook aan ons melden.

Controleurs op pad

Zowel ’s avonds als overdag worden woningen in de hele gemeente gecontroleerd. De controleur legitimeert zich en vraagt u of een hond hebt. Onze controleur komt niet in uw woning en vraagt ook niet of hij of zij binnen mag komen.

Hoe kunt u aangifte doen?

Wanneer u niet thuis bent, laat de controleur een informatiebrief met een aangiftebiljet achter. Hebt u een hond, dan vult u dit in en stuurt u het naar de gemeente. Digitaal aangeven kan via onze website met behulp van uw DigiD of bij de balie op het gemeentehuis aan de Crackstraat 2 in Heerenveen.