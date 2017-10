HEERENVEEN: Zaterdag, 28 oktober, opent v.v. Nieuweschoot haar deuren voor honderden sport- en spelliefhebbers. Normaliter staan op zaterdag diverse jeugdwedstrijden op het programma, maar dat is komende zaterdag even anders. V.v. Nieuweschoot nodigt u van harte uit om deze dag met ons mee te maken.

Kaboutervoetbal

Om 10.00 uur nemen ongeveer 50 kinderen in de leeftijdscategorie 3 tot 7 jaar het hoofdveld van Sportpark de Greiden over. Spelers en trainers van v.v. Nieuweschoot verzorgen dan voor de derde keer kosteloos een uur lang Kaboutertraining. Met als doel om samen met de jongste kinderen een prachtige voetbalfeest de vieren.

Special Olympics

Een uur later meldden zich bijna 100 voetballers voor het Special Olympics Veldvoetbalevenement. Voor het tweede jaar op rij ondersteunt v.v. Nieuweschoot Sport Fryslân bij de organisatie van dit evenement voor voetballers met een verstandelijke beperking. Om 11.30 uur starten maar liefst 8 teams in twee poules hun toernooi. Daarnaast wordt gestreden om de penaltybokaal en gaan we op zoek naar “het kanon van de dag” doormiddel van een schotsnelheidsmeter. Rond 15.15 uur verzorgt wethouder Jelle Zoetendaal van de gemeente Heerenveen de prijsuitreiking en sluiting van dit prachtige evenement.

Bingo

Om 20.00 uur puilt de kantine van v.v. Nieuweschoot vervolgens weer uit, want dan is het tijd voor de eerste bingoavond van het seizoen 2017 – 2018. Deze avond staat garant voor gezelligheid, spelplezier en zorgt er al jaren voor dat v.v. Nieuweschoot binding houdt met de wijk(en) rondom het Sportpark de Greiden. Want niet alleen leden van v.v. Nieuweschoot, maar ook veel wijkbewoners weten de weg te vinden naar de bingoavond.

Programma

09.15 uur Kantine v.v. Nieuweschoot open

10.00 uur Kaboutertraining op hoofdveld Sportpark de Greiden

11.30 uur Start toernooiwedstrijden Special Olympics Veldvoetbalevenement

13.00 uur Lunch voor deelnemers Special Olympics Veldvoetbalevenement

13.40 uur Vervolg toernooiwedstrijden Special Olympics Veldvoetbalevenement

15.15 uur Prijsuitreiking door wethouder Jelle Zoetendaal van de gemeente Heerenveen

16.00 uur Einde Special Olympics Veldvoetbalevenement

19.30 uur Kantine v.v. Nieuweschoot open

20.00 uur Start v.v. Nieuweschoot bingoavond

Locatie

v.v. Nieuweschoot

Sportpark de Greiden

Ds. Kingweg 3