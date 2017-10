Burgemeester van der Zwan geeft woensdag het startsein voor bijzonder kunstproject

Op woensdag 1 november geeft burgemeester Van der Zwan het startsein voor een bijzonder kunstproject. De hele maand november gaan inwoners van Heerenveen iedere dinsdag- t/m vrijdagmiddag samen bouwen aan een groot kunstwerk.

Het project is een pop-up activiteit van Stichting De Muze Community Art Café in Heerenveen. Hun motto: creativiteit maakt gelukkig. Het thema van het kunstwerk is dan ook ‘geluk’. Rond dit onderwerp zijn er in november ook lezingen en workshops. Het kunstwerk word gebouwd van natuurlijke materialen zoals karton, papier,wol vlas, pitriet, hout, dingen uit de natuur etc. Je kunt meedoen, of jezelf nu creatief vindt of niet.

Tijdens de opening leggen de initiatiefnemer Mirjam Torenbeek, Marije Nutma en Marjolein Reurich uit hoe het precies werkt en wat de bedoeling is. Het frame voor het kunstwerk hangt al klaar in De Kas van Accolade aan de Van Kleffenslaan 5 in Heerenveen.

Het doel van De Muze is een Kunstcafe in het centrum van Heerenveen. Een inspirerende, laagdrempelige plek waar mensen elkaar ontmoeten, iets maken en elkaar creatief inspireren. Totdat die plek gevonden is, organiseert De muze pop-up activiteiten op verschillende locaties. De Kas is een gebouw waar gebruikte zeecontainers als werkplek dienen voor kleinschalige ondernemers. Het is teven de entree naar het hoofdgebouw van woningcorporatie Accolade.