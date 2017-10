Geld binnen voor crematie gevonden hond in Heerenveen

HEERENVEEN: Zondagmiddag ontdekten twee jonge vissers iets bizars in het water aan de Zanden. Ter hoogte van het bruggetje over het Ykema’s laantje zagen ze een hond gedeeltelijk in de berm en water liggen. De mannen waarschuwden daarop de politie en dierenambulance De Tjonger. Het dier werd meegenomen door de medewerkers van de dierenambulance.



Via de Facebook groep “Vermiste en gevonden dieren, kruidenbuurt Heerenveen” werd een inzamelingsactie opgezet om geld in te zamelen voor de crematie van de overleden gevonden hond. Dit idee werd goed ontvangen door de politie en dierenambulance Heerenveen. In overleg met Dierenambulance de Meren uit Joure mochten wij hun rekeningnummer gebruiken voor de inzameling: vertellen de beheerders van de facebookpagina.



Wij zijn erg enthousiast en zeer dankbaar te mogen melden dat het benodigde bedrag al binnen 24 uur binnen was!! Daarom hebben we maandag 23 oktober de inzamelingsactie al stopgezet. Maar via onze Facebook groep en persoonlijke berichten ontvangen wij nog steeds berichten. Uiteraard een beetje overweldigend!



De hond zal een waardig afscheid krijgen. Graag willen wij alle mensen bedanken die een donatie gedaan hebben en medeleven getoond hebben; schrijven de beheerders van de Facbookpagina. Uiteraard houden we de mensen via onze groep op de hoogte van de ontwikkelingen.