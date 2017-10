Gerrie Rozema lijsttrekker GroenLinks Heerenveen

HEERENVEEN: Gisteravond hebben de leden van GroenLinks Heerenveen Gerrie Rozema als lijsttrekker gekozen. Zij heeft de afgelopen twee jaar GroenLinks in de gemeenteraad van Heerenveen vertegenwoordigd en daarvoor vier jaar in de gemeenteraad van Boarnsterhim.

Rozema wordt door haar partij gewaardeerd als een kundig en toegankelijk raadslid. Ze wordt gedreven door de echte GroenLinks-waarden, zoals een schone leefomgeving, respectvolle omgang met elkaar en gelijke kansen voor iedereen. Zij maakt zich ook hard om de aansluiting van de gemeentepolitiek bij de mensen te vergroten.

Op plaats drie is Retze van der Honing gekozen. De partij schuift hem ook naar voren als wethouderskandidaat. De partij verwacht bij de raadsverkiezingen flinke stemmenwinst te halen en wil opnieuw een gooi doen naar een wethouderspost. Van der Honing is een door de wol geverfde politicus. Hij is fractieleider van GrienLinks in de Provinciale Staten en heeft eerder in de gemeenteraad van Heerenveen gezeten. Zijn gedrevenheid en sociale instelling, samen met zijn strategisch inzicht en humor, maken hem tot een sterke politicus. In de Provinciale Staten werd hij twee keer gekozen tot de beste Friese politieke debater.

Op plaats twee staat de nieuwkomer Grietje van Dijk-Nijboer, die zich vooral wil inzetten voor een sociale gemeente. Een gemeente die er voor de mensen is in plaats van andersom. Het gaat om de mensen en niet om de cijfers.

De jongste kandidaat staat op plaats 10: Stijn Scholten. Hij is scholier op OSG Sevenwolden en combineert dit met het campagneleiderschap van GroenLinks Heerenveen.

GroenLinks Heerenveen heeft mede door de aanwas van enthousiaste leden een sterke lijst kunnen samenstellen. Gezien de landelijke ontwikkelingen is de verwachting dat er drie of vier zetels behaald kunnen worden. De kandidaten zijn er klaar voor.