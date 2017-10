UNIS Flyers maakt zich op voor kraker tegen Hijs Hokij Den Haag

In de BeNe-league treft UNIS Flyers dit weekend Hijs Hokij Den Haag en Amsterdam Tijgers. De ploeg uit Den Haag bereikte afgelopen seizoen de finale van de BeNe-league en komt zaterdag naar Heerenveen. Zondag wacht de uitwedstrijd in Amsterdam.

“Zaterdag moeten we ons beste wedstrijd tot nu toe van het seizoen gaan spelen. Het wordt een grote test voor ons en ook voor Den Haag”, blikt coach Mike Nason vooruit op het duel tegen Hijs Hokij. Het team van Den Haag heeft zich afgelopen seizoen weten te versterken met een aantal zeer belangrijke spelers. Zo keerde verdediger Jurryt Smid terug van ‘pensioen’ en kwam Nederlands international Donny van Musscher over van Amsterdam. Bovendien trok de ploeg van Chris Eimers met de Zweedse verdediger Gibbs Sjödin en voormalig Slowaaks jeugdinternational Oliver Pataky twee sterke buitenlandse spelers aan.

Afgelopen weekend speelde UNIS Flyers twee puike wedstrijden en daar wil de ploeg dit weekend op voort gaan borduren. Het strijdplan van Nason en Schreur is duidelijk bi de ploeg “We kennen Den Haag goed en weten hoe ze spelen. Het is één van de sterkste teams uit de competitie. We hebben de beschikking over 4 aanvalslijnen en dat zullen we absoluut gaan inzetten. Uiteindelijk zal het uitdraaien op welke ploeg bereid is om alles te geven voor de winst. Het verschil tussen een schot blokken met je lichaam en het niet willen blokken, is het verschil tussen winst en verlies zaterdag”, aldus Nason.

Zondagavond gaat UNIS Flyers naar Amsterdam. De Tijgers blijft een gevaarlijke outsider met een aantal spelers die gemakkelijk kunnen scoren. De uitslagen van de ploeg uit hoofdstad zijn nog niet in lijn met de sterkte van de selectie. Met Kars, Versteeg, Calvin Pohlman en Mackie-Kwist beschikt Amsterdam over een aantal ervaren spelers die het elke tegenstander buitengewoon lastig kunnen maken. Nason: “Ongeacht het resultaat zaterdag, wij moeten er zondag staan. We hebben een bredere selectie en moeten dat zondag gaan uitbuiten. “