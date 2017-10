Bladkorven in de Fryske Marren geplaatst

DE FRYSKE MARREN: De herfst zorgt voor veel afgevallen blad, ook van gemeentebomen. Op verschillende plaatsen in De Fryske Marren staan daarom bladkorven. Hier kunt u de afgevallen bladeren die in priv├ętuinen terechtkomen in kwijt. De bladkorven zijn een extra service voor straten en buurten waar veel grote bomen van de gemeente staan.

In de bladkorf kunt u alleen blad kwijt: geen takken, stronken, plastic, papier, puin, onkruid of ander afval. De bladkorven staan niet in elke straat, maar op plekken waar een concentratie is van veel gemeentelijke bomen en dus veel blad ligt.

Als er in uw straat geen korf staat en er vallen wel bladeren van gemeentebomen in uw tuin, gebruikt u dan de dichtstbijzijnde bladkorf bij u in de buurt.