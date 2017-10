Noodklok wordt geluid voor de pukkelpompoen

ONSTWEDDE – Begin oktober raakte Noord-Nederland in de ban van de 125.000 afgekeurde pukkelpompoenen uit Onstwedde. In 2 weken tijd kwamen duizenden consumenten en honderden scholen, gemeentes en bedrijven in actie om de pompoenen te redden van vernietiging. Zo werden maar liefst 35.000 stuks gered. Vandaag luidt organisatie De Streekboer alsnog de noodklok, want voor 90.000 pompoenen is nog altijd geen bestemming gevonden.

Een oproep op Facebook was genoeg voor de initiatiefnemers van De Streekboer om een groot netwerk aan afzetkanalen te vinden voor de afgekeurde pukkelpompoen uit Onstwedde. Zij vroegen aandacht voor de familie Luring die werd getroffen door een groot voedselschandaal. Hun allereerste oogst biologische pompoenen werd deze zomer getroffen door een fikse, plaatselijke hagelbui. Als natuurlijke bescherming vormden alle pompoenen ineens pukkels. Een prachtig natuurfenomeen, maar niet voor de tussenhandelaar. Zij ontbonden het contract en lieten de boer zitten met 125.000 pompoenen.

“Schandalig, roept dan ineens iedereen” aldus initiatiefnemer Janco Heida van De Streekboer. “Werkelijk niemand kan zoiets begrijpen, en daardoor is plots iedereen bereid om te helpen”. De pompoenen werden in samenwerking met supermarktketen Poiesz op internet aangeboden en in slechts enkele dagen verspreidden de pompoenen zich in rap tempo over heel Noord-Nederland. Vele scholen, bedrijven, gemeentes en zelfs de provincies deden mee aan de actie waardoor maar liefst 35.000 pompoenen in recordtempo konden worden gered. Absoluut een verbluffend resultaat volgens de organisatie, vooral omdat zoveel mensen hieraan hebben geholpen!

Helaas is met deze actie het grootste probleem nog niet opgelost. “We hebben nu een grotere afnemer nodig, iemand die groots pompoenen kan gebruiken”, aldus Heida. De 90.000 resterende pompoenen liggen nog altijd op het land. Als er binnen 2 weken geen afnemer is gevonden zullen ze uit kostenoverweging moeten blijven liggen. Voor wie zelf nog een pukkelpompoen wil redden ligt de pompoen deze dagen speciaal in 12 verschillende winkels van de Welkoop. Kijk voor de exacte winkels en voor informatie over de pukkelpompoen op www.destreekboer.nl/pukkelpompoen

Fotos De Streekboer