Verdachten woninginbraak op heterdaad aangehouden

Die vraag krijgt de politie regelmatig. En ook wat mensen zelf kunnen doen, of ze bijvoorbeeld een verdachte mogen aanhouden. Daar zijn duidelijke regels voor, die we hier nog graag even op een rij zetten.

Op grond van artikel 53 van het Wetboek van Strafvordering is bij ontdekking van een strafbaar feit iedereen bevoegd om een verdachte aan te houden. Wel zijn er veel eisen en voorwaarden aan dit zogeheten burgerarrest verbonden.

De aangehoudene moet meteen aan de politie worden overgedragen.

De aanhouder mag om te voorkomen dat de verdachte de benen neemt, dwang uitoefenen. Bijvoorbeeld door hem of haar tegen de grond te houden. Het gebruikte geweld mag niet verder gaan dan nodig om te bereiken dat de verdachte er niet vandoor gaat.

Er is een duidelijke grens waar de geweldstoepassing moet ophouden. Heeft de verdachte zich overgegeven of is hij of zij weerloos? Dan is het doel bereikt en is er geen geweld meer nodig. Dat geldt voor een aanhouding door de politie, maar ook voor een aanhouding door burgers.

Kijk hier voor meer informatie over het onderwerp woninginbraken.