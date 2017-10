Zaterdag 25 november Wintermarkt in Mildam

WINTERMARKT MILDAM

Op zaterdag 25 november is er Wintermarkt in Mildam. Kom kijken op allerlei locaties, waar zo’n 50 stands van 10 tot 17 uur klaarstaan voor wie iets bijzonders – of gezelligheid – zoekt. Het aanbod varieert van brokante, kunst, kleding en woonaccessoires tot boeken, creatieve hebbedingetjes en lekkere hapjes. Nieuw is de gratis pendeldienst per huifkar van Mildam naar De Geele Bosch, waar diverse workshops worden verzorgd voor kinderen van 3 tot 93. En tussen 12 en 14 uur zijn er muzikale optredens door kinderen van de Tjongerschool.

Een must voor wie nog iets aparts zoekt voor de naderende feestdagen! Met bus 15 op elk uur voor eenieder goed bereikbaar. Graag tot zaterdag de 25e!