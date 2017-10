Expositie Fokke Stastra bij Accolade Heerenveen

HEERENVEEN: De Heerenveense kunstschilder Fokke Stastra exposeert zijn schilderijen bij Accolade. De kunstwerken zijn in de maand november te bezichtigen. Stastra is huurder van Accolade. De woningcorporatie biedt hem vanuit haar maatschappelijke rol graag een plek voor zijn eerste expositie.

Over Fokke Stastra Stastra was in zijn jeugd al creatief met tekenen. Dit zat bij hem in de genen, met een vader die Friese klokkenschilder was. Zijn vader raadde hem echter af om van het schilderen zijn beroep te maken. Daarom volgde hij de MTS. Maar Stastra lijdt aan schizofrenie. Toen deze ziekte opspeelde, was hij niet meer in staat om te werken. Toen zijn vader in 1990 overleed, nam hij tóch het stokje van hem over.

Realistisch met een schwung De afgelopen jaren leerde hij zichzelf het schilderen aan. Hij omschrijft zijn stijl als realistisch met een schwung. De schwung kenmerkt zich door zijn opvallende kleurgebruik. Door kleurenstudies leerde hij hoe kleuren in elkaar zitten. Stastra: ‘Ik heb een breed gamma; van Friese landschappen, zeegezichten met skútsjes, stillevens van bloemen en portretten.’

Kleur in alle opzichten Door zijn ziekte is schilderen voor Stastra het beroep dat hij nu nog kan uitoefenen. Maar hij praat niet graag over zijn ziekte. ‘Er zijn mensen bij die het niet begrijpen,’ legt hij uit. Het schilderen kleurt zijn leven in meerdere opzichten. ‘Ik kan mijn creativiteit hierin kwijt. En door opdrachten kom ik in contact met mensen met bijzondere verhalen.’

Expositie bekijken? De expositie van Fokke Stastra is vrij toegankelijk op elke woensdag en vrijdag in november. Bij Accolade aan de Thorbeckestraat 2a (ingang via De Kas) in Heerenveen.