Heren Delta Impuls 1 doorbreken negatieve reeks

Om zicht te houden op directe handhaving in de Noordelijke 1e-divisie was het voor Arnoud Hofman, Wadse Temme, Sander Derkx, Hans Vlig en coach Jan Zuur belangrijk om een goed resultaat te boeken tegen GTTC Groningen 3. Na drie nederlagen op rij moest er op 27 oktober afgerekend worden met Paul Kamstra, Edwin van der Wal en Erik Mulder in de eigen en drukbezochte zaal te Haskerdijken.

Delta Impuls slaagde vrijdag, dankzij een 6-4 overwinning en met de nodige moeite, in deze opdracht. Arnoud bleek voor de Groningers een maatje te groot; hij won dit seizoen al achttien enkelspelwedstrijden op rij. Samen met Sander sleepte hij ook een 3-1 dubbelspelzege uit het vuur. Wadse had eveneens een groot aandeel in de minimale overwinning door Paul Kamstra en Erik Mulder (ex 2e-divisie) te verslaan. Hans Vlig kampt sinds zijn transfer naar Delta Impuls met enige aanpassingsproblemen. Hij wist het team geen punten te bezorgen, maar liet wel zien dat deze in de toekomst ongetwijfeld nog zullen komen.

Dankzij de cruciale zege huist Delta Impuls 1 tijdelijk plek één, maar wel met meer gespeelde wedstrijden dan de concurrentie. Over twee weken spelen Arnoud, Wadse, Sander en Hans een uitwedstrijd in Assen, tegen het plaatselijke tweede team. Dan zal duidelijk worden of zij verder spelen in de degradatie of promotiepoule.