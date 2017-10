Rotary-kunstweekend haalt gestelde doel

HEERENVEEN: De kunstveiling en –beurs die de Rotaryclub Heerenveen afgelopen weekend organiseerde in hotel Tjaarda is een groot succes geworden. De beoogde opbrengst voor het goede doel, een ziekenhuisproject in het Kroatische Split, is meer dan gehaald. Gehoopt was op € 10.000, de netto opbrengst van het weekend bleek uiteindelijk € 13.000. Dat bedrag kwam er door de veiling, de beurs en de entreebedragen die bezoekers betaalden. Sibbe Hoekstra, namens de Rotaryclub Heerenveen coördinator van het kunstweekend kijkt tevreden terug op het weekend. “Prachtig dat we het gestelde doel hebben bereikt, daar was het toch om begonnen. Het heeft heel veel tijd en energie van onze club gevraagd om het weekend te organiseren, maar het was de moeite waard. Fantastisch ook de medewerking die we alom hebben gehad, van de gemeente, van ziekenhuis De Tjongerschans, van de Kroatische ambassade, van alle sponsoren.”

De veiling op vrijdagavond verliep in een geanimeerde sfeer. Ruim honderd aanwezigen lieten zich al dan niet verleiden door de veilingmeesters Tjeerd van der Zwan, Gerard Wolters en Neeltje van den Brand om mee te bieden op de 24 kunstwerken die ter veiling werden aangeboden. Uiteindelijk bleef maar één ingezet werk onverkocht. Een sieraad voor € 165 en een schilderij voor € 1.400 waren de beide uitersten in het totaal. De totale opbrengst van de veiling op vrijdagavond was € 9.000 voor het goede doel.

De zaterdag- en zondagmiddag verliepen in een gezellige ambiance. Zo’n 150 bezoekers kwamen in de grote zaal van Tjaarda een kijkje nemen naar het werk van de 22 deelnemende lokale en regionale kunstenaars. Het aanbod was zeer ruim: recente kunstwerken van velerlei soort zoals sieraden, schilderijen, beelden, keramiek, glas en textiele vormen. Dat kijkers ook kopers waren was zondagavond duidelijk toen bleek dat zo’n 35 werken waren verkocht, waaronder twee werken die elk ruim € 2.000 kostten. De totale opbrengst van beide beursdagen was ruim € 13.500; na aftrek van kosten en verrekening met de kunstenaars kon voor het goede doel ruim € 4.000 worden bijgeschreven.

Hans de Graaf, een van de Heerenveense kunstenaars is met zeven verkochte schilderijen zeer tevreden. “In één woord: toppie! Hoewel de beursmiddagen wel wat meer bezoekers hadden verdiend. Een mooie gedachte is dat ik drie schilderijen aan Kroatische gasten heb verkocht. Die werken komen te hangen op de kinderafdeling van het ziekenhuis in Split; prachtig. Wat mij betreft is de beurs voor herhaling vatbaar.”

De opbrengst van de Rotary-actie is bedoeld voor het stedelijk ziekenhuis in Split, Kroatië. Het geld is bestemd voor revalidatiebedden, apparatuur voor het verwijderen van hersentumoren en monitoren voor de intensive care. Een grote brand verwoestte twee jaar geleden de IC en modernisering van die afdeling is dringend noodzakelijk. Samen met Rotaryclubs in Split zelf en de internationale Rotary-organisatie heeft de club in Heerenveen toegezegd geld daarvoor bijeen te brengen.