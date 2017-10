Thialf blijft zeker tot medio 2022 dé topsportlocatie van schaatsend Nederland

Thialf in Heerenveen blijft ook de komende vijf jaar de topsportlocatie voor het schaatsen in Nederland. De KNSB en Thialf hebben hiertoe vandaag het bestaande samenwerkingscontract verlengd tot 2022.

De schaatsbond en het ijsstadion willen ook de komende jaren samen optrekken om de dominante positie van Nederland als schaatsland te waarborgen. In het vernieuwde Thialf zijn alle faciliteiten voor schaatswedstrijden, -trainingen en hospitality sterk verbeterd. Met dit state-of-the-art stadion is een internationale standaard gezet, waarmee Nederland als schaatsland weer jaren vooruit kan.

De KNSB erkent Heerenveen dan ook graag als dé schaatstopsportlocatie van Nederland. Dit betekent onder meer dat de schaatstop in Thialf traint en dat de grote (inter)nationale wedstrijden in Heerenveen worden verreden. De afspraken tussen de schaatsbond en Thialf zijn vastgelegd in een nieuw contract, dat loopt tot juni 2022.

“Wij beschouwen Thialf als dé schaatstempel van Nederland. Na de renovatie zijn alle voorzieningen nóg beter geworden”, zegt Jeroen Kraaij, manager commerciële zaken van d KNSB. “Als schaatsbond blijven we de komende jaren graag vruchtbaar samenwerken met Thialf, zowel voor de trainingen van onze topschaatsers als voor de organisatie van grote wedstrijden.”

Thialf-directeur Marc Winters: “De KNSB is onze belangrijkste klant en het is fijn om deze relatie te kunnen bestendigen. Wij zijn vooral verheugd dat de KNSB ons erkent als dé topsportlocatie voor schaatsend Nederland. Het Nieuwe Thialf is met die visie gerealiseerd en het is prettig dat de kwaliteit ervan wordt erkend.”

De renovatie van Thialf, die begin 2016 werd afgerond, was aanleiding om de bestaande afspraken nog eens onder de loep te nemen. Extra reden om dat te doen, was dat de KNSB de organisatie van grote wedstrijden uitbesteedt aan sportmarketingbureau House of Sports.