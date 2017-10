Wedsrijdverslag van Quick Stick – Apeliotes 3-1

HEERENVEEN: Quick Stick speelde tegen de Nijmeegse studentenclub Apeliotes. Het werd een zeer spannende wedstrijd tussen de nummers 1 en 2 uit de competitie. Na een vroege 0-1 achterstand toonde Quick Stick veerkracht en won het uiteindelijk verdiend met 3-1.

Apeliotes kwam vier minuten spelen voor het eerst in de cirkel van Quick Stick en schoot gelijk raak. Quick Stick liet zich niet gek maken en had vervolgens het beste van het spel. Het kreeg enkele goede kansen, maar was het nog niet gelukkig in de afronding. In de 25ste minuut bracht een strafcorner uitkomst toen Elzien Klatte de bal via de lijnstop binnen schoot en de stand weer gelijk trok.

In de tweede helft was Quick Stick al snel dichtbij een voorsprong. Na een goede individuele actie van Bibi Bronswijk belandde de bal echter op de lat. In de 44ste minuut was het weer een strafcorner die uitkomst bood, toen Elzien Klatte de bal ditmaal in de andere hoek van het doel schoof en Quick Stick op voorsprong bracht. Vervolgens zette Apeliotes aan en werd Quick Stick even wat meer teruggedrongen, maar met goed verdedigen en twee goede reddingen van keepster Yvet Mooiweer wist Quick Stick de voorsprong te behouden. Hierna wist Quick Stick het eigen spel weer op te pakken wat resulteerde in een grote kans voor Jetske de Wolff, maar zij schoot de bal rakelings naast, waardoor het erg spannend bleef. Vijf minuten voor tijd besloot Apeliotes de keepster te wisselen om zo meer druk op de Heerenveense verdediging te kunnen zetten. Quick Stick ging hier goed mee om en nadat een inzet van Meran Horsten nog van de doellijn werd gehaald was het drie minuten voor tijd wel raak. Bibi Bronswijk kwam via de achterlijn binnen en wist vervolgens de bevrijdende treffer te maken.

Met deze terechte maar zwaarbevochten overwinning behoudt Quick Stick de koppositie, voor de nieuwe nummer twee Groninger Studs dat evenveel punten heeft. Aanstaande vrijdag speelt Quick Stick in Enschede een bekerwedstrijd tegen PW. Zondag gaat de competitie verder, in Apeldoorn neemt Quick Stick het dan op tegen nummer zes Ares.