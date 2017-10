3 aanhoudingen bij politieonderzoek in Sneek

Dat onderzoek leidde afgelopen week tot de inbeslagname van 15.000 XTC pillen. Vandaag zijn twee mannen van 31 en 33 jaar woonachtig in Sneek aangehouden op verdenking van handel in verdovende middelen en witwassen. De politie doet momenteel zoekingen op tien locaties in Sneek. Er wordt gezocht naar drugs, geld en financiële administratie. Het onderzoeksteam legt beslag op onroerend goed, waardevolle goederen en geld. De verdachten zijn ingesloten voor verhoor. Het onderzoek gaat door en meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Eerdere aanhoudingen

Bij de start van het onderzoek leken de verdiensten vooral uit de hennepteelt te komen. Op 3 maart 2015 rolde de politie aan de Kaatsland in Sneek een hennepkwekerij op. Uit het financieel onderzoek kwam naar voren dat de twee aangehouden mannen voor 440.000 euro aan bitcoins hadden verzilverd. De vandaag aangehouden 31-jarige man uit Sneek werd daar destijds voor aangehouden. Daarnaast werd een toen 28-jarige man uit Sneek aangehouden. Beiden moeten zich nog voor de rechter verantwoorden voor het vervaardigen van softdrugs. In het vervolgonderzoek kwam een verdachte in beeld die zich bezig hield met de in- en export van harddrugs. Deze, toen 31-jarige man, werd op 10 oktober 2016 in zijn woning in Sneek aangehouden door het arrestatieteam. 65.000 XTC pillen werden in beslag genomen. De man is veroordeeld voor drie jaar gevangenisstraf en zit momenteel nog vast.

Bitcoins

In de onderzoeken rondom de hennepteelt en de harddrugshandel werd duidelijk dat de verdachten werkten met bitcoins: een vorm van digitaal geld. Een derde partij fungeert als een soort wisselkantoor en zet de bitcoins om in euro’s. De onderlinge handel in bitcoins is redelijk onzichtbaar en nagenoeg niet te koppelen aan personen. Het moment van omzetten in euro’s is wel zichtbaar en wordt geadministreerd. In januari 2017 startte de politie met een vervolgonderzoek, gefocused op geldstromen via bitcoins.

Volg het vermogen

Criminelen gebruiken vaak tussenpersonen om bitcoins in euro’s om te zetten. Om zelf zoveel mogelijk buiten beeld blijven. In dit onderzoek wilde de politie uitkomen bij de crimineel die er het meest aan verdiend. Een tijdrovend onderzoek, door de complexiteit en anonimiteit. De drugshandel vond met name plaats op het darkweb, waar nicknames worden gebruikt. Met de aanhouding van de 33-jarige verdachte uit Sneek denkt de politie de hoofdverdachte nu te hebben.

Inbeslagname woningen

Zowel de 33-jarige hoofdverdachte als de 31-jarige verdachte worden verdacht van de handel in drugs en het witwassen van crimineel geld. Afnemers komen vanuit heel Nederland en vermoedelijk ook daar buiten. Vanwege de verdenking van witwassen is er beslag gelegd op zeven woningen. Mogelijk zijn de eenmanszaken ook als dekmantel gebruikt voor het witwassen van crimineel geld. Dat moet nader onderzoek van onder anderen de administratie duidelijk maken.

Specialismen

Specialistische rechercheurs (financieel, digitaal, tactisch, forensisch), geld- en drugshonden en zoekteams van defensie zijn ingeschakeld. De FIOD en de belastingdienst doen nader onderzoek naar de eenmanszaken die op naam van de verdachten staan.

​Einde actiedag

Georganiseerde criminaliteit

De aanpak van de georganiseerde criminaliteit, waar witwassen onder valt, is een landelijke prioriteit voor de politie, belastingdienst en het Openbaar Ministerie. Er zijn vaak grote geldbedragen gemoeid bij grootschalige witwaspraktijken. Het doel van dergelijke onderzoeken is om een eind te maken aan het zorgeloos profiteren van crimineel verkregen geld en oneerlijke concurrentie te stoppen. Overheidsorganisaties pakken gezamenlijk de ondermijnende criminaliteit aan, waardoor de slagkracht groter is. Onderzoeken richten zich niet alleen op de belangrijkste spelers, maar ook op partijen die een faciliterende rol hebben.

Wat kunt u doen?

Ziet u een buurtbewoner de ene na de andere dure auto aanschaffen, terwijl hij leeft van een uitkering? Waar haalt die winkel zonder klanten zijn omzet vandaan? Als u met regelmaat denkt: “Waar doen ze het van?”, geef die informatie dan vooral door aan de politie. Dat leidt niet altijd ogenblikkelijk tot zichtbare politieactiviteit, maar vaak wel tot nader onderzoek achter de schermen. Melden kan via:

Politie 0900-8844 of meldformulier

Meld Misdaad Anoniem 0800-7000

Team Criminele Inlichtingen 079-3458 999

Stop witwaspraktijken en meer informatie

In animatie ziet u waarom witwassen schadelijk is voor de maatschappij en hoe u witwaspraktijken kunt herkennen. Kijk voor meer informatie over witwassen op de themapagina of op de onderwerpenpagina afpakken van het Openbaar Ministerie.