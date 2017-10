Gratis expositieruimte te huur

Heerenveen – Museum Heerenveen reserveert elke maand de Pronkkeamer, een expositieruimte van 84m2 in hartje Heerenveen voor een exposant. Het is nu weer mogelijk om een expositie bij het museum aan te melden. Iedereen kan zich inschrijven via het speciale formulier op de website van Museum Heerenveen. Haal de pronk uit de kast: schilderijen, foto’s, tekeningen en mode, alles en iedereen is welkom.

Het concept Pronkkeamer werkt als volgt: elke maand kan iemand in de Pronkkeamer zijn of haar werk exposeren, geheel gratis. De exposant is zelf verantwoordelijk voor de inhoud, het inrichten en voor het einde van de maand weer opruimen van de expositie. Inschrijven voor een expositie in de Pronkkeamer kan alleen via het speciale formulier op www.heerenveenmuseum.nl.

In de Pronkkeamer exposeerden eerder fotografe Reiny Bourgonje, art consultant Froukje Sikkema, Stichting De Tijd, schilder Aebele Trijsburgen en fotografe Hanne Postma. In november exposeert Lucanna Bosma moderne tekenkunst in een pop surrealistische stijl. De exposities in de Pronkkeamer zijn altijd gratis toegankelijk.