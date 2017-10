Overval op tankstation in Heerenveen voorkomen

HEERENVEEN: Maandagavond 30 oktober omstreeks 19.20 uur heeft een medewerker van het Texaco tankstation aan de Burgemeester Falkenaweg in Heerenveen mogelijk een overval voorkomen.

Op camerabeelden zag de medewerker dat vanachter het tankstation een man een muts over zijn hoofd trok en een capuchon opzette. Een en ander leek hem zo verdacht, dat hij direct de toegangsdeur elektronisch sloot en de overvalalarmknop indrukte.

Toen de verdachte bij de toegangsdeur kwam en zag dat de deur niet openging, ging hij er snel vandoor op een fiets.

Waarschijnlijk heeft de medewerker door zijn oplettendheid en snelle alerte reactie, een overval voorkomen. De “overvaller” was volgens getuigen in het zwart gekleed en droeg zwarte schoenen met een opvallend motief. Hij had lichte baardgroei.

De politie verzoekt eventuele getuigen van het voorval of mensen die denken te weten wie de overvaller is, zich te melden via 0900-8844.