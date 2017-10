Toch weer circus op de Weinmakker te Heerenveen

Heerenveen – Circus Renz uit Berlijn is bezig met de nieuwe Europatour 2017 en zal van 9 t/m 12 november een bezoek brengen brengen aan Heerenveen. Het in 1842 opgerichte, grootste circus van Nederland komt met een grotendeels vernieuwd programma en zal een serie daverende voorstellingen gaan verzorgen.

Het grote circusdorp zal worden opgebouwd op het terrein aan de Weinmakker, nabij de McDonalds.

De grote circustent zal vanuit de verre omtrek te zien zijn en biedt plaats aan duizend toeschouwers. Natuurlijk zijn er, zoals gebruikelijk bij circus Renz, vele dieren te bewonderen, zowel in de show als op het buitenterrein. Zeer bijzonder is het feit dat er onlangs weer vele dieren zijn geboren, die natuurlijk te bezichtigen zijn voor de bezoekers.

Ondanks het feit dat wilde dieren niet meer mogen optreden in circussen in Nederland is circus Renz er weer in geslaagd een fantastisch programma neer te zetten. Artiesten uit de gehele wereld, die de afgelopen jaren vele prijzen hebben gewonnen, zullen het programma compleet maken met fantastische luchtacrobatiek, jonglage, clownerie, illusies en vele dierenacts, waaronder Siberische steppenkamelen, honden en vele paarden.

Maak de show in Heerenveen mee en beleef de betoverende wereld van zand en zaagsel. In diverse winkels en plaatselijke kranten zullen reductiekaarten verschijnen waarmee u met zeer aantrekkelijke kortingen een bezoek kunt brengen aan het circus.

Het ideale uitje voor het hele gezin!

Voor verdere info: www.circus-renz-berlin.nl

Voorstellingen:

donderdag 9 november 19.00 uur première

vrijdag 10 november 17.00 uur (familiedag, alle plaatsen volw. €15 en kind. €10)

zaterdag 11 november 15.00 uur

zondag 12 november 14.00 uur