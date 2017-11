Friese Tandenpoetsweek voor ruim 1500 basisschoolleerlingen

HEERENVEEN: Van 6 tot en met 10 november 2017 organiseert GGD Fryslân in samenwerking met de opleiding Tandartsassistent van ROC Friese Poort voor de vierde keer op rij de Friese Tandenpoetsweek. Tijdens deze week gaan derdejaars studenten van ROC Friese Poort op 32 Friese basisscholen tandenpoetslessen verzorgen.

In totaal zullen 1553 basisschoolleerlingen bezoek krijgen van de studenten. Dat zijn meer leerlingen dan in de voorgaande drie jaren. GGD Fryslân en ROC Friese Poort organiseren deze week omdat zij zich willen inzetten voor een goede mondgezondheid. Tandenpoetsen is hiervoor de basis, samen met gezond eten.

Samenwerken

Tijdens de Tandenpoetsweek geven de studenten tandenpoetslessen en voorlichtingen op verschillende basisscholen. Studenten van ROC Friese Poort bereiden zich samen met GGD Fryslân voor. Dit doen zij door middel van literatuuronderzoek, rollenspelen en het oefenen van presentatietechnieken. ROC Friese Poort leidt studenten op voor een veelzijdige baan als tandartsassistent. Ze hebben daarbij veel aandacht voor de praktijk.

Belang van tandenpoetsen

Een mooi sterk gebit gaat een leven lang mee. Maar dan moet je wel je gebit goed verzorgen. Twee keer per dag tandenpoetsen en twee keer per jaar naar de tandarts. En denk ook aan het aantal eet- en drinkmomenten op een dag. Drie keer per dag een maaltijd en maximaal vier keer per dag een tussendoortje is het beste. Zo houd je je gebit gezond. Ouders en scholen kunnen voor meer informatie over tandenpoetsen terecht bij GGD Fryslân (via 088 22 99 222 of de GGD-website).