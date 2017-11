HEERENVEEN: De winkel van Schoenmakerij Feenstra op de Dracht was woensdag feestelijk versierd. Dit was uiteraard niet zonder reden. Schoenmaker Jelle Koopmans is 12 ½ jaar in dienst bij Johannes Feenstra.

“Dit jubileum moeten we niet onopgemerkt voorbij laten gaan, Jelle is een fijne en gedreven kracht binnen ons schoenmakersbedrijf. Ik hoop dat hij zijn 25 jarig jubileum ook bij ons haalt!”: aldus trotse eigenaar Johannes Feenstra.