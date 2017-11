Heerenveense basisscholen doen gooi naar het Nederlands record kinderkoken

HEERENVEEN: Op maandag 6 november doen 200 kinderen uit groep 7 en 8 van vier Heerenveense basisscholen een gooi naar het Nederlands record kinderkoken.

Met deze recordpoging, die om 12.30 uur plaatsvindt in Thialf, geven de kinderen het startschot voor de campagne ‘Groente…zet je tanden erin!’ in Heerenveen. Hans Broekhuizen, wethouder Jeugd: “Ook bij kinderen komt overgewicht steeds vaker voor. Door gezond eten, drinken en bewegen te stimuleren, kunnen we dit tegen gaan. Met deze recordpoging brengen we dat onder de aandacht. Bovendien ervaren kinderen zo ook hoe leuk, lekker en gemakkelijk het is om gezond te koken.”

Voor de recordpoging maken de leerlingen van obs Ekke de Haanschool, cbs het Kompas, cbs de Roerganger en obs Vogelnest vegetarische wraps. Ze gebruiken daarvoor 230 wraps, 60 pakjes roomkaas, 30 kroppen ijsbergsla, 100 tomaten, 50 komkommers, 60 paprika’s en 16 potten bieslook en peterselie. Het huidige record is met 179 kokende kinderen in handen van het Drentse dorp Vries.

JOGG Heerenveen

De campagne ‘Groente…zet je tanden erin!’ maakt onderdeel uit van Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG). Met deze aanpak wil de gemeente Heerenveen er voor zorgen dat kinderen opgroeien in een gezonde omgeving met aandacht voor een gezonde leefstijl. Binnen JOGG Heerenveen wordt samengewerkt met veel organisaties zoals scholen, kinderopvang en jeugdgezondheidszorg. Ook het bedrijfsleven wordt hierbij betrokken.

De recordpoging wordt georganiseerd door D&R Catering en JOGG Heerenveen in samenwerking met Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland, leerlingen van het Keicollege en Albert Heijn Heerenveen.