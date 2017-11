HEERENVEEN: In de ontmoetingscentrum De Kas aan de Van Kleffenslaan 15 in Heerenveen is woensdagmiddag een kunstcafé geopend door burgemeester Tjeerd van der Zwan.

Initiatiefnemers zijn Mirjam Torenbeek, Marjolein Reurich en Marije Nutma. Met elkaar vormen ze het bestuur van Stichting de Muze. Ze willen met De Kas een laagdrempelige plek in het leven roepen waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en creatief bezig zijn.

Voor dat doel is gaan ze in De Kas een groot kunstwerk bouwen. Iedereen die langskomt, mag meehelpen. Naast het kunstwerk zijn er in de maand november ook andere activiteiten rondom het onderwerp ‘Geluk’, zoals lezingen en creatieve workshops.

Het kunstwerk wordt gemaakt van natuurlijke materialen. Iedereen kan meedoen door materialen in te brengen, zoals katoen, papier, wol en stof.

Foto Frank Vink